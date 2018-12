Cuba domina podio en Torneo mexicano de ajedrez

El camagüeyano Carlos Daniel Albornoz, ganó la edición 30 del Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repetto, luego de igualar hoy frente al peruano Emilio Córdova, campeón del pasado año.

Albornoz, que cumplirá 18 años la próxima semana, terminó con 7 puntos, junto a los también cubanos Lelys Martínez y Yuri González, además del ucraniano Evgeny Shtembuliak, pero se llevó el título gracias al sistema de desempate.

La nueva estrella del ajedrez en la Mayor de las Antillas, terminó de manera invicta la lid, donde logró su tercera norma para consagrarse Gran Maestro, y ganó 17, 9 puntos para su Elo personal.

Otros 4 cubanos quedaron a solo media unidad de los primeros lugares, Yasser Quesada fue quinto, Isan Ortiz terminó noveno, Ernesto Fernández concluyó décimo, y Ermes Espinoza en la plaza trece.

