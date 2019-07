Cuba contará con legión talentosa de béisbol en Lima

Cuba contará con el concurso de peloteros que juegan en ligas extranjeras a la hora de integrar la selección al torneo beisbolero de los Juegos Panamericanos Lima-2019, aseguró el manager Rey Vicente Anglada.

A su llegada a Managua, a fin de iniciar una serie de fogueo de cuatro juegos ante la preselección de Nicaragua, Anglada comentó la posibilidad de incluir en la nómina a todo un grupo de talentosos jugadores.

En referencia a peloteros de la Isla que se desempeñan en Japón, México y Canadá, indicó que está pensando en los diez jugadores insertados en las ligas de esos países, aunque insistió que la decisión final la tomarán en dependencia de las necesidades.

Sobre los resultados de la reciente gira por América del Norte, Anglada manifestó que los choques con la Liga Canadiense-Americana fueron con la intención de ganar en fogueo, por encima de los resultados.

