Confirmado alto nivel del próximo Torneo Capablanca

La Habana, Cuba. – El ucraniano Vasily Ivanchuk volverá a ser uno de los fuertes candidatos al trono del torneo Memorial Capablanca de Ajedrez que comenzará el próximo jueves en el hotel Habana Libre, de la capital cubana.

Según se confirmó en conferencia de prensa, el siete veces campeón de la lid será uno de los Grandes Maestros que animarán el grupo Élite, juntos al indio Adhiban Baskaran, el estadounidense Samuel Sevian, el español David Antón y los cubanos Yuri González y Carlos Daniel Albornoz.

De todos, es Baskaran el de mejores números con más de 2 mil 700 puntos ELO y el lugar 38 en el ranking mundial, y solo los representantes locales aparecen por debajo de las 2 mil 600 unidades.

También trascendió que el segmento Abierto supera las 200 inscripciones, entre ellas las de 19 Grandes Maestros y más de 150 jugadores con títulos internacionales.

