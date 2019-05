Capitalinas se mantienen vivas en final de Liga Superior de Baloncesto

La victoria ante el equipo de Guantánamo mantuvo vivas las opciones de las Capitalinas por el título en la gran final de la Liga Superior de Baloncesto, que ahora favorece 2-1 a las orientales.

Decididas a no dejarse barrer en el duelo por la corona, las habaneras salieron al tabloncillo del coliseo de la Ciudad Deportiva con mucha disposición y ya desde el primer cuarto dejaron claras sus intenciones de ganar el partido.

El triunfo del elenco de La Habana le permitió alargar el play off por el título, pactado de cinco juegos a ganar tres, hasta un cuarto choque que será mañana en la misma instalación que sirve de sede a las Capitalinas.

Ernesto Wright, director técnico de las giraldillas declaró, “Estoy muy contento por el resultado, porque si perdíamos debíamos conformarnos con la segunda posición, pero todavía hay posibilidades de llevarnos el título”.

