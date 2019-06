Califican a Mijaín López como orgullo de Cuba

Como un atleta que es orgullo de Cuba y su Revolución, así calificó en esta capital Osvaldo Vento, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), al destacado luchador del estilo grecorromano Mijaín López.

Vento expresó esas palabras en el Seminario Nacional de Preparación del Curso Escolar 2019-2020, que acoge el Centro de Convenciones de Cojímar, donde se ratificó que Mijaín será una vez más el abanderado de la delegación cubana, ahora en Lima.

Recientemente elegido Embajador de PanamSports para esa cita multideportiva, el gladiador fue uno de los invitados de lujo al encuentro, donde se abordaron temas vinculados a la esfera deportiva.

El máximo directivo del INDER resaltó los valores humanos y la sencillez que distinguen a Mijaín, cualidades que lo hacen merecedor del cariño y la admiración que siempre le ha profesado Cuba.

