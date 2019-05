Buscarán este sábado primer éxito en Mundial de Taekwando

Este sábado se realizará la cuarta jornada en el Campeonato Mundial de Taekwando, y dos atletas buscarán la primera victoria para la delegación cubana, que ya ha sufrido tres descartes.

Las mejores opciones acompañan a José Ángel Cubas en la división de 80 kilogramos, quien tendrá como retador en la primera ronda al francés Ismael Bouzid Souhili.

La vigente titular centroamericana y del Caribe, Arlettys de la Caridad Acosta, se presentará en la categoría de 77 kilogramos, donde debutará frente a la iraní Kimia Hemati, subcampeona olímpica de la juventud el pasado año.

Este viernes compitieron Yania Aguirre y Tamara Roble, quienes se despidieron en la primera fase, aunque Aguirre mostró un excelente nivel en tensa pelea frente a una representante de Ucrania; por Cuba resta además el campeón mundial de 2013, Rafael Alba, citado para el domingo.

