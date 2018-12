Batos: una marca con tradición en el deporte cubano

Batos, principal productora de artículos deportivos de Cuba, celebró su balance anual con invitados de excelencia: campeones olímpicos y mundiales que ganaron sus títulos por la marca; entre ellos el doble monarca olímpico Alberto Juantorena, y el recordista de salto de altura Javier Sotomayor.

Mi abuelita guardaba mi primer short Batos, y yo tengo la camiseta con la que logré el récord. Las fotos están ahí. Por eso esta empresa es tan grande para mí, dijo Sotomayor a los asistentes.

El mono deportivo que vestía todos lo querían, especialmente los adversarios, pero no era por mi desempeño, era por la calidad y la belleza, por los colores que tenía, aseguró el destacado corredor.

Andrés Belardi, director de la entidad, reseñó en apenas 7 minutos los logros del año en que la producción creció un 10, 5 por ciento en relación con lo hecho el año precedente.

