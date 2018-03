Avileños defienden liderazgo en fútbol nacional

El equipo de Ciego de Ávila sale a defender sus privilegios en la cima de la llave tres en la presente Liga Nacional de fútbol, cuando enfrente en Morón a la representación de Guantánamo.

Los anfitriones acumulan 10 puntos después de cuatro presentaciones y ya vencieron por 2-1 en la segunda fecha a sus rivales de turno, que con cinco unidades marchan en la segunda posición igualados con la selección de Granma.

En esta jornada de este viernes los granmenses buscarán repetir la victoria, también con pizarra de 2-1 frente al elenco de Villa Clara, que marcha en la última posición del segmento, al sumar solo una raya.

Las acciones de la primera ronda clasificatoria del torneo en los apartados uno y dos cerraron con el liderazgo de Santiago de Cuba y Pinar del Río, los primeros con puntaje perfecto y los otros con solo un empate en sus seis incursiones a la cancha.

(Por Raiko Martín)

