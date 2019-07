Atletas cubanos con discapacidad a eventos internacionales

Atletas cubanos con discapacidad de la talla de Omara Durand, dueña de 5 medallas de oro en Juegos Paralímpicos, competirán en los próximos días en eventos internacionales con escenario en Europa.

Durand, junto a Luis Felipe Gutiérrez y Ulises Aguilera, todos con discapacidades visuales, participarán en la penúltima parada del Grand Prix de Paratletismo que acogerá Polonia.

También estarán con el objetivo de confirmar la clase médica funcional, de cara a importantes compromisos como los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, y el Campeonato Mundial en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

De ratificar sus categorías actuales, integrarán la lista de 11 atletas de Cuba con plazas otorgadas hasta el momento para la cita multideportiva continental; antes que ellos entrarán en acción Leidi Rodríguez y Oníger Drake en el certamen universal de Paralevantamiento de Pesas.

