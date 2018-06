Alemania carga con sus maletas en Mundial de Fútbol

La Habana, Cuba. – Todo Mundial de Fútbol tiene su gran sorpresa y en la presente edición le tocó el turno a la campeona Alemania, que nunca había sido eliminada en una primera fase hasta que Corea del Sur la venciera por 2 goles a cero, en la jornada que cerró las acciones del grupo F del torneo que se disputa en Rusia.

Los germanos dominaron el pulso e intentaron sin éxito perforar la puerta de los ya eliminados asiáticos, quienes asombraron al planeta con los goles de Kim y Son, ambos en tiempo añadido.

El resultado favoreció a la selección mexicana, que aunque cedió por 0-3 ante Suecia, certificó su avance y tendrá de rival en octavos de final al potente elenco de Brasil, que dominó la llave E gracias a los goles de Paulinho y Thiago Silva frente a Serbia.

Los suecos fueron líderes de su apartado y se cruzarán en la siguiente fase con los suizos, quienes cerreron el tramo con un empate a dos goles con la combativa Costa Rica.

Trascendentales serán hoy los duelos correspondientes al grupo H de la cita mundialista, en el que Japón, Senegal y Colombia pelearán por los únicos dos boletos disponibles a la ronda de octavos de final.

Desde las 10:00 de la mañana -hora de Cuba- la ciudad de Volgogrado acogerá el choque entre los nipones y los ya eliminados polacos, mientras que en Samara la escuadra de Colombia intentará secar las opciones de Senegal.

Más claras estarán las cosas en Kaliningrado, donde las ya clasificadas Inglaterra y Bélgica dirimirán desde las 02:00 de la tarde el liderazgo de la llave G, en la que sin más trascendencia que concretar la mejor despedida se enfrentará en Saranks los equipos de Panamá y Túnez.

Luego de estos desenlaces el Mundial de Fútbol recesará hasta el sábado, cuando los pulsos entre Argentina-Francia y Uruguay-Portugal arrojen un poco más de luz sobre el futuro del torneo.

