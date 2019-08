Actuación del atletismo cubano en Lima

Por: Mauro Roberto Díaz Vázquez

Lima, Perú. – La clasificación de Zurián Hechavarría en los 400 metros con vallas para mujeres ha sido, hasta el momento, lo más relevante para Cuba en la primera jornada del atletismo panamericano.

Zurián se clasificó para la final lidereando su jit, con un tiempo de 55 segundos, resultado que la hace partir como una de las favoritas a medallas en esta modalidad.

Por otra parte, ha sido noticia también, la temprana eliminación de los corredores de 100 metros Yunisleidy García, en el femenino, y por los hombres, Reyner Mena, de quien se esperaban mayores logros, al menos la clasificación para la final.

Igualmente, han visto actividad los decatlonistas Leonel Suárez y Briander Rivero, ambos con discretos resultados en las primeras pruebas; también competirán hoy Yaimé Perez y Denia Caballero en el disco, modalidad en la que se espera oro y plata.

