Abanderan a deportistas rumbo a Lima

Los integrantes de los equipos de judo y hockey sobre césped recibieron el gallardete de listos, y la enseña nacional en el Activo de la Dignidad, previo a los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

En una ceremonia solemne efectuada en el Bosque de los Mártires del Minint, en el municipio Boyeros, los atletas de esos deportes firmaron el Libro de la Dignidad como parte del compromiso de la delegación cubana que participará en la cita.

En nombre de los atletas el judoca Iván Silva, subcampeón mundial de Bakú 2018 en 90 kg, destacó que desde el 26 de Julio todos comenzarán una ardua batalla con el propósito de mejorar la actuación de Toronto 2015.

Silva, uno de los fuertes candidatos al oro, reiteró que allí serán dignos herederos de todos los caídos en las luchas de independencia de Cuba, pero sobre todo regresarán con la medalla del honor y la dignidad, como mejor regalo al ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

