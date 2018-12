Cumple Revista Islas 60 años de fundada

La Revista Islas de la Universidad Central, fue reconocida por la Facultad de Humanidades de esa institución villaclareña en el aniversario 60 de su primera edición, por sus aportes a la cultura cubana.

Fundada por Samuel Feijóo en 1958, la Revista es considerada una de las publicaciones académicas cubanas de las Ciencias Sociales y Humanísticas de mayor prestigio en Cuba.

En el claustro por las seis décadas de la Revista Islas de la Universidad Central, se reconoció a colaboradores e integrantes de su consejo de redacción, entre ellos, Miriam Artíles y Roberto Suárez, y los doctores Juan Virgilio López Palacios y Pablo Guadarrama.

Entre los números más importantes de esa Revista sobresalen los dedicados a Marta Abreu, el aniversario 500 de Remedios, y a Carlos Galindo, Cintio Vitier, Nicolás Guillén, y a Gaspar Jorge García Galló.

