Waldo Mendoza, coincidencias para celebrar    

Este sábado a las 5 de la tarde, Waldo Mendoza retornará al Café Cantante Mi Habana del Teatro Nacional, para festejar con un concierto especial los 15 años de la peña que allí mantiene.

En un encuentro con participantes en la Feria Internacional de Turismo de Cuba, en el stand de la EGREM en San Carlos de la Cabaña, el artista anunció que la celebración será múltiple, pues coincide además con sus 15 años como solista.

También quiero dedicarle este concierto a la EGREM por sus 55 años y a La Habana por sus 500, declaró Waldo Mendoza “la voz romántica de Cuba”, quien repasará ese día muchos de sus éxitos.

El artista se mostró complacido con el DVD “Sombras” dirigido por David Hernández y puesto ya en circulación, grabado en vivo en el teatro Carlos Marx y que contó entre sus invitados con Miguel Núñez y Dagoberto González, además de su propio hijo.



