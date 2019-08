La Habana, Cuba. – Talleres de artes plásticas, música y locución serán impartidos a partir de hoy y hasta fines de agosto en el Centro Cultural Comunitario Belén, en La Habana Vieja, donde tiene su sede mayor la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Aún está abierta la matrícula en el número 376 de la calle Luz, entre Aguacate y Compostela, precisó Yunyer Feliciano Muñoz, miembro de la Dirección Nacional de la Brigada, acerca de estos cursos cortos, para todas las edades, excepto el de locución, en el cual se exige tener, como mínimo, 11 años cumplidos.

Lo que está por comenzar en Belén constituye apenas un botón de muestra del intenso quehacer veraniego de ese movimiento juvenil.

Siempre a la vanguardia en el empeño de fomentar estilos de vida y recreo más saludables, enriquecedores y útiles, la “José Martí” aprovecha cada oportunidad para consolidar su labor en comunidades, barrios y cada consejo popular de Cuba.

