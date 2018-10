Visita Ciudad Héroe destacado pintor canario

El destacado artista plástico de la Islas Canarias, Alex Montañéz fue recibido en Santiago de Cuba con un espectáculo artístico organizado por la Casa del Caribe y la Asociación Canaria del territorio oriental.

Por su amor a Cuba y el afán de integración del legado de la tierra canaria con los descendientes cubanos, el artista fue reconocido en una actividad donde destacaron además sus acciones de colaboración con el Centro de Educación Sexual, la cultura santiaguera y la Asociación Canaria en nuestro país.

Alex Montañéz visita Santiago de Cuba por segunda ocasión desde el año 2016, cuando participó en la Festival del Fuego con una amplia exposición de cuadros trabajados por el artista.

Señaló que los motivos de su actual visita a Cuba, fue su participación en el Festival del Mar en Manzanillo con varias de sus obras y llegarse a la Ciudad Héroe, a la que tanto ama.

