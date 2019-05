Tradición y modernidad al cierre de Romerías de Mayo

Veteranos en los escenarios de las Romerías de Mayo compartieron la clausura del Festival de Juventudes Artísticas, en Holguín, acompañados por una multitudinaria acogida hasta hoy al amanecer.

Tras la siembra del árbol y el izaje del Hacha aborigen en lo alto de la ciudad moderna, los maestros David Blanco, Polito Ibáñez y Nassiry Lugo, igualaron sus records de seguidores en la Plaza de la Revolución con noveles creadores como Luis Franco y Cimafunk.

Públicos de varias generaciones colmaron el desfile nocturno de la inmensa bandera cubana y las de las naciones asistentes, desde el casco antiguo de la capital del arte joven cubano, hasta su nuevo centro político y administrativo.

Ovacionados hasta las primeras luces hoy, los artistas deleitaron a anfitriones y visitantes de las Romerías que convocaron a una nueva cita en Holguín para reafirmar sus principios fundacionales.

