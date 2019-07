Saluda expresidenta argentina a Casa de las Américas

La Habana, Cuba. – Con un saludo de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró en la Biblioteca de la Casa de las Américas una exposición bibliográfica y audiovisual con motivo del Día de la Independencia de ese paìs sudamericano.

El mensaje -en su propia voz- trasmitió un fraternal saludo de solidaridad y agradecimiento por la presentación de ese valioso fondo documental de su Patria, y a la vez felicitó a la Casa de las Américas en el aniversario 60 de su fundación.

La labor cultural y de educación que esta Institución lleva a cabo de conjunto con los intelectuales de nuestra Patria Grande NO sólo es invalorable, sino que también es inolvidable, dijo en su mensaje la ex presidenta argentina.

Es en esta misma Casa de las Américas donde aún resuenan los pasos de Julio Cortázar, Paco Urondo, Rodolfo Walsh, Mario Benedetti y tantos otros, recordó Cristina Fernández de Kirchner.

