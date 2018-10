Rinde homenaje a patriotas Sociedad Cultural José Martí

Con motivo del aniversario 150 del inicio de las guerras por la independencia de Cuba, la Sociedad Cultural José Martí de Villa Clara rindió tributo a quienes entregaron su vida por la emancipación total de la isla.

Leonardo Pérez, presidente de esa institución, precisó que los clubes martianos de esa provincia realizaron actividades en recordación a los patriotas que participaron en la lucha contra el colonialismo español.

El programa organizado en Villa Clara por la Sociedad Cultural José Martí, por los 150 años del inicio de las guerras por la independencia, incluyó una peregrinación hasta el Panteón de los Veteranos en el cementerio de Santa Clara.

En esa Necrópolis fueron evocados los patriotas Eduardo Machado, Carolina Rodríguez y otros luchadores, por miembros de esa asociación, el Movimiento Juvenil Martiano, y combatientes.

