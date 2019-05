Resalta empresaria norteamericana valía de la danza cubana

La directora ejecutiva y fideicomisaria de la Joyce Theater Foundation, Linda Shelton, afirmó que Cuba tiene los mejores bailarines del mundo.

La empresaria norteamericana visitó este sábado la sede del Ballet Nacional de Cuba, donde un grupo de jóvenes artistas danzaron para ellos las obras Invierno, de la coreógrafa local Ely Regina Hernández; Vestida de nit, de la española María Rovira; y Canto vital, del ruso Azari Plisetski.

Además, confirmó que se reunió en su país con la subdirectora artística del Ballet Nacional, Viengsay Valdés, quien le explicó sus ideas para el futuro del conjunto, declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Shelton se mostró abierta a programar al Ballet Nacional de Cuba en el Joyce Theater, cuyo escenario ha acogido en los últimos años a compañías cubanas como Malpaso, Irene Rodríguez y Danza Abierta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.