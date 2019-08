Rendirán homenaje a Virgilio Piñera en Matanzas

Matanzas, Cuba. – La Casa de la Memoria Escénica de la ciudad de Matanzas organiza un homenaje para evocar la impronta del dramaturgo matancero Virgilio Piñera, el próximo 4 de agosto, en su natalicio y a 40 años de su muerte.

La agenda incluye una ofrenda floral en el cementerio de Cárdenas donde reposan sus restos, el coloquio sobre su vida y obra y la develación de una escultura sobre su pieza Electra Garrigó, en la propia Casa.

Al destacado intelectual cubano, Virgilio Piñera, consagrará la compañía Danza Espiral, de Matanzas, el reestreno de la obra Aire Frío, bajo la dirección de la maestra Lilian Padrón, en el Teatro Mirón Cubano.

Esa pieza que tuvo su estreno en 2012 y amplia acogida de la crítica especializada, cuenta con la banda sonora de Raúl Valdés y los textos grabados por actores como Iván García, de Teatro Las Estaciones.

