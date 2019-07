Reconocen en Granma a personalidades de la Cultura

Bayamo, Cuba. – La Distinción que lleva el nombre de Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, la recibieron en Bayamo 24 granmenses como parte de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional.

En ceremonia en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, también Nereida López, secretaria general del Sindicato Nacional de la Cultura, y otros dirigentes, entregaron la categoría emulativa Distinguido Nacional a 11 centros de la rama en Granma.

Entre los colectivos premiados figuran la emisora provincial Radio Bayamo, el Coro Profesional, la Guerrilla de Teatreros, el Telecentro Golfo Visión de Manzanillo, la Orquesta Fiverson, Arturo Jorge y su Cuarteto Tradición y el Museo de Cera.

La secretaria general del sindicato de la Cultura, destacó los amplios aportes del sector al otorgamiento a Granma sede del acto nacional por el 26 de julio.

