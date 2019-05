Recibe Carlos Acosta Premio en Reino Unido

El primer bailarín cubano Carlos Acosta, ha sido galardonado con el Premio del Círculo de los Críticos británicos por sus Servicios a las Artes de 2018.

Acosta se convierte así en el tercer bailarín en ganar la alta distinción de la escena del Reino Unido, de acuerdo con una información de Lester Vila Pereira, director de prensa de la compañía Acosta Danza.

Reconocido como el mejor bailarín masculino de su generación y, para muchos, uno de los más grandes artistas de la danza de todos los tiempos, el director de Acosta Danza recibió el premio de manos de Mark Shenton, presidente del Círculo de los Críticos.

El presidente de la sección de danza del Círculo de los Críticos, Graham Watts, dijo dudaba que Carlos se hubiera propuesto ser un pionero, pero, en casi todo lo que ha hecho, Carlos, un hombre que es innatamente humilde, ha sido un verdadero pionero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.