Realzan labor artística de Editorial Vigía de Matanzas

Una versátil propuesta, de diversos géneros literarios, y confeccionados de manera artesanal, presentará el sello editorial Vigía, en la Feria Internacional del Libro, en Matanzas.

A la casa le caracterizan elementos simbólicos como el quinqué, figura central de su logotipo, y los materiales habituales con que elabora sus textos como papeles de varias texturas y colores, fibras, tejidos, arena, tierra…

Agustina Ponce, directora de Vigía, explicó que dentro de las propuestas editoriales que estarán a disposición del público matancero se encuentran libros, revistas, plaquettes, plegables y pergaminos.

La labor artística del sello de Matanzas sobresale en el capítulo habanero de la reciente Fiesta Literaria por el Premio al Diseño de Stand y diversas propuestas del agrado de los lectores amantes de la poética de esa casa editorial manufacturada.

