Radio Mariel en la preferencia

La emisora 99 del sistema radial cubano, Radio Mariel, a una semana de su inauguración oficial en Artemisa, ya goza de la preferencia de los lugareños que la sintonizan por la 93. 7 de la Frecuencia Modulada.

Desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en sus transmisiones diarias, ofrece una variada programación que incluye el espacio de facilitación social, Marejadas, uno de los más escuchados.

Otras propuestas se apoderan del éter desde Radio Mariel, como el programa infantil Barquito de Coral, conducido por niños y Aquí Juventud, con la participación de estudiantes del preuniversitario que presentan temas educativos y de orientación.

Con perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter, la emisora 99 del país acompaña el acontecer del norteño municipio de Artemisa, importante enclave llamado al desarrollo.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.