Presentarán Iconografía de José Martí

El martes 17 de abril a las 2 de la tarde, en la Casa Natal “José Martí”, en La Habana, presentarán la Iconografía de José Martí que a finales del 2017 publicó el Frente de Afirmación Hispanista A. C. de México.

La actividad académico cultural –con entrada libre para todos los interesados- es convocada por la Cátedra Honorífica “Emilio Roig de Leuchsenring” del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.

Un panel, integrado por el Dr. Miguel Gerardo Valdés Pérez –profesor del Colegio Universitario y de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana-; la Licenciada Dioelis Delgado Machado –directora de la Casa Natal “José Martí”-; Israel Corrales Vázquez -estudiante de la carrera Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico Cultural y especialista en numismática- y el M. Sc. Emilio Caraballo –profesor de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana- disertarán acerca de la publicación que se presentará; así como de otros temas referidos a la historia de la Casa Natal.

Un segundo momento de la presentación será para el pianista Franco Rivero Bueno acompañado por el cantante lírico Bernardo Lichilín quien interpretará versos martianos musicalizados por Rivero Bueno.

La Iconografía de José Martí que el Frente de Afirmación Hispanista ha publicado recoge en un diseño editorial funcional, fotografías, retratos, dibujos, estatuaria y monedas. Una manera de acercar el legado testimonial martiano a todo tipo de público lector.

El Frente de Afirmación Hispanista A.C. de México es una asociación civil fundada en 1967 por un grupo de intelectuales mejicanos con el objetivo de preservar los valores de la Hispanidad; desde 1968 otorga el Premio “José Vasconcelos” a figuras relevantes que se hayan destacado en la investigación y preservación de la cultura hispánica. Cuatro cubanos han recibido el premio: Salvador Bueno Menéndez, Carilda Oliver Labra, Francisco Henríquez y Lorenzo Suárez Crespo. Otras figuras de significativos valores patrióticos y literarios de Hispanoamérica también han sido reconocidas con este premio.

Varios proyectos culturales en Cuba han contando con la colaboración del Frente de Afirmación Hispanista, asociación que ha desarrollado una vasta producción editorial de carácter histórico, literario e investigativo.

