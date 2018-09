Presentan en Rusia exposición con imágenes de Fidel

Una exposición dedicada al aniversario 55 de la visita a la antigua Unión Soviética del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel, se exhibe en el edificio de Smolny, en la ciudad de San Petersburgo.

El embajador cubano en Rusia, Gerardo Peñalver Portal, y el gobernador de San Petersburgo, Georgui Poltavchenko, inauguraron la muestra en la sede del legislativo de esa norteña ciudad.

La exposición se compone de 28 cuadros del artista cubano de la plástica, Yosvany Martínez Pérez, y también está integrada por varios pósters con fotos originales de la histórica visita de más de un mes por varias regiones de la antigua Unión Soviética.

La muestra ya fue expuesta con anterioridad en el parlamento regional de Moscú y en la Cámara Baja rusa, con apoyo del Partido Comunista de la Federación de Rusia, la segunda fracción en el legislativo.

