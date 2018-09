Presentan la Fundación Ariguanabo

San Antonio de los Baños, Cuba. – En las márgenes del río en el municipio de San Antonio de los Baños en Artemisa, fue presentada la Fundación Ariguanabo durante la peña dedicada al afluente, a la que asistió el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau.

Con la participación de la Tropa Cósmica, integrada por cantautores de Latinoamérica seguidores de la obra de Silvio Rodríguez, reconocieron al grupo musical Yawar en ocasión de su Aniversario 45.

Luís Plácido, artífice principal de la Fundación, al leer las palabras del trovador mayor en el acto de institucionalización, recordó el agradecimiento al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por el acuerdo del Consejo de Estado a favor del sueño hecho realidad.

El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, visitó el Bosque Martiano del Ariguanabo y el Museo del Humor, único de su tipo en el país que atesora la historia del humorismo gráfico cubano.

