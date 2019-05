Presenta temporada de estreno Compañía de Danza Malpaso.

La Compañía de Danza Malpaso, una de las agrupaciones cubanas de mayor proyección y prestigio internacional en la actualidad, presentará el venidero fin de semana, en el capitalino Teatro Martí, una temporada de coreografías de estreno nacional y mundial.

Fernando Sáez, co-fundador y director general del joven conjunto, creado en el año 2012, destacó que las cuatro piezas en cartelera para el viernes, sábado y domingo próximos, serán estrenos en Cuba y una de ellas debutará, además, en la escena coreográfica internacional.

El programa comenzará con Fielding Sixes, obra del coreógrafo estadounidense Merce Cunningham que, a decir de Sáez, es uno de los innovadores más radicales de la historia de la danza en el pasado siglo XX.

Según el director general de Malpaso, el espectáculo continuará con la presentación de Elemental, de la joven coreógrafa norteamericana Robyn Mineko Williams.

