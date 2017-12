Premio de Patrimonio a Irán Millán

La Habana, Cuba.- Por su labor en la museografía, la restauración de bienes inmuebles, la investigación y la docencia, el Premio Nacional de Patrimonio Cultural por la Obra de la Vida fue conferido al arquitecto Irán Millán, director de la Oficina del Conservador de la ciudad de Cienfuegos.

El jurado que integraron Eusebio Leal, José Linares, Daniel Taboada, Isabel Rigol y Jesús Gómez Cairo destacó el desempeño del laureado en la gestión del centro histórico de dicha urbe, Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad.

Irán Millán ha sido proyectista general de la mayoría de los proyectos de restauración y rehabilitación del patrimonio construido en Cienfuegos, entre ellos el Teatro Terry, el Museo Histórico Naval y el Castillo de Jagua.

Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, anunció que el premio se entregará el 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.