Por primera vez una ópera en el festival Mozart-Habana

La Habana, Cuba.- La presentación de una ópera por primera vez en el Festival Mozart-Habana, fue anunciada como uno de los principales atractivos de la 5ta edición del evento, del 25 de octubre al 2 de noviembre venidero.

El pianista Ulises Hernández, director del Lyceum Mozartiano de La Habana y de la cita, informó que la pieza operística escogida fue La Clemencia de Tito, del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, estando la dirección a cargo del Premio Nacional de Teatro Carlos Díaz.

Comentó que la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acogerá esta presentación, interpretada en idioma italiano y español por solistas austríacos y cubanos con la música de la Orquesta del Lyceum Mozartiano de La Habana.

Resaltaron entre las novedades la actuación del pianista cubano Alejandro Falcón, quien estrenará danzones de su autoría basados en temas de Mozart.

