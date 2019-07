Oswaldo Guayasamin revive en su centenario

La Habana, Cuba. – El acto central en Cuba por el centenario del natalicio del pintor iberoamericano Oswaldo GuayasamÍn, se efectuó en la sede de la fundación que lleva su nombre, ubicada en el municipio capitalino de la Habana Vieja.

Diplomáticos, intelectuales y personalidades de la cultura y de otras instituciones participaron en el homenaje al amigo del pueblo y la Revolución cubana, actividad que contó también con la presencia de María Augusta Callé, embajadora de Ecuador en nuestro país.

La fundación Oswaldo Guayasamín, la dirección de su sede y la emisora Radio Habana Cuba auspiciaron el encuentro en el que se destacaron las relaciones del Comandante en Jefe Fidel Castro y el sobresaliente artista plástico ecuatoriano.

Los coordinadores de la actividad, el periodista Pedro Martínez Pire y Aliana Martínez, directora del museo, dialogaron con personalidades vinculadas con el destacado artista.

