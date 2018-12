Nueva serie televisiva revelará vida de Calixto García

Holguín es el escenario escogido para la filmación de una serie televisiva sobre el Mayor General Calixto García Íñiguez, uno de los independentistas cubanos contra el dominio de España.

De acuerdo con Roly Peña, director del audiovisual, cuyo rodaje estará a cargo de RTV- Comercial, en estos momentos está en fase de preproducción terminando los guiones valorados con los historiadores para garantizar la veracidad del filme.

Agregó que al menos 70 por ciento del rodaje se realizará en Holguín, tierra natal del general mambí y que el elenco artístico en gran medida será local, por sus potencialidades artísticas.

El proyecto abarca desde el nacimiento del General de las Tres Guerras y recreará momentos trascendentales como el inicio de la Guerra de los Diez Años y la primera vez que se encontró con el General Máximo Gómez Báez.

