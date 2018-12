Música electrónica al Parque Metropolitano de La Habana

Esta noche llegará música electrónica de lujo al Parque Metropolitano de La Habana, de la mano de reconocidos exponentes nacionales y foráneos del género, en la tercera jornada del Festival Eyeife Black Tirs, una iniciativa que llega este año a su segunda edición.

Ley Di Yei, de España, y Tom & Collins, de México, se unirán en la plataforma del Almendares con los cubanos Cimafunk, Di Yei Jigüe, Di Yei Joy, de Cuba; y Haus Republic, en un gran espectáculo.

Para mañana, el festival presentará en el propio parque capitalino un cartel encabezado por el afamado Di Yei Spooky, de Estados Unidos, quien aseguró viene a Cuba interesado en conocer sus sonoridades autóctonas.

Las presentaciones comenzarán a las ocho de la noche en ambas fechas, en las cuales subirá también a escena la compañía de espectáculos Rakatán, encargada de agregar el componente danzario al evento.

