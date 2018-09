Lista Villa Clara para congreso de la UNEAC

Este va a ser el Congreso mejor organizado, con más conciencia y eficacia, manifestó el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Miguel Barnet, en Santa Clara durante la creación de la comisión organizadora villaclareña para el noveno Congreso de los escritores y artistas.

Con la presencia del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, y otros dirigentes se conocieron los candidatos de la provincia al evento que tendrá lugar del 28 al 30 de junio de 2019, en La Habana.

Barnet pidió que los participantes tengan representatividad, talante, trabajen y sean honestos, apoyen a la Revolución, al Partido y a las instituciones culturales.

En tanto Fernando Rojas apuntó que el congreso coincidirá con nuevas decisiones institucionales que se pondrán a prueba, como la aprobación de la figura del creador audiovisual independiente y nuevos mecanismos de financiación.

