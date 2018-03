En La Habana: Bienal de Oralidad Escénica

La Habana, Cuba.- La Casa Museo José Lezama Lima, sita en Trocadero número 162 entre Industria y Consulado, en el municipio capitalino de Centro Habana, será sede de la Bienal de Oralidad Escénica BarrioCuento.

El encuentro que se realizará este domingo 25 de marzo, a las 11 de la mañana, con entrada libre, tendrá como anfitrión a la agrupación Teatro Cimarrón.

En el encuentro se llevará a cabo una gran actividad para los pequeños de casa con invitados de Cuba y Puerto Rico, donde el cuento y la oralidad tendrán un rol protagónico.

Además del colectivo teatral Cimarrón, en la Casa Museo José Lezama Lima, se presentarán el proyecto cultural comunitario Garabato y La Familia, ambos de Cuba, y junto a ellos tendrá su debut el proyecto puertorriqueño Trotamundo, patrocinado por el cantante Dany Rivera.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.