La Aragón y su música en escenarios de Ciego de Ávila

La Aragón, orquesta símbolo de la música popular cubana se presentará hoy y mañana por la noche en escenarios de Ciego de Ávila para festejar junto con sus seguidores el aniversario 80 de creada.

El periplo por el territorio avileño forma parte de la gira nacional que esa agrupación realiza desde el jueves 13 de junio hasta el 21 de julio, para brindarle al pueblo lo mejor de su repertorio musical en sus 8 décadas de vida artística.

Orlando Pino, director de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos, Musicávila, explicó que la más famosa de las agrupaciones cubanas actuará este martes para los pobladores del municipio de Morón y de la capital avileña.

La visita del emblemático conjunto será una oportunidad para disfrutar melodías que marcaron época, pero que en la actualidad son bien recibidos por los bailadores.

