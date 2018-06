Jóvenes artistas marcaron la ruta de la Asociación Hermanos Saíz

Las Tunas, Cuba.- La creación de nuevos proyectos y la consolidación de los ya existentes, fue uno de los temas fundamentales tratados durante la Asamblea Provincial de la Asociación Hermanos Saíz en Las Tunas.

El evento Perro Huevero, un marco para la confrontación entre disímiles tendencias de las artes escénicas; contrapunteos y ultrasonido, radio festival online único de su tipo en el país.

El proyecto Peldaños, dedicado a la danza contemporánea, resulta de vital importancia entre la membresía, por la poca presencia de asociados en esta manifestación, declaró Andrés Borrero Ricardo, delegado a la asamblea.

Con la presencia de Abel Acosta, viceministro del Ministerio de Cultura, y Rubiel García, presidente nacional de la asociación, los delegados expusieron sus preocupaciones sobre las condiciones constructivas de los centros de artes escénicas y otras instituciones del arte en la provincia.

