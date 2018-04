Jóvenes artistas abrirán Taller Internacional de Títeres

Matanzas, Cuba. – La puesta en escena Tras Luz, del bailarín y coreógrafo Yadiel Durán, inaugurará el XIII Taller Internacional de Títeres de Matanzas el día 24 de abril en el Teatro Sauto y con unos 30 jóvenes participantes.

El número 13, asociado en el Caribe a la mala suerte, es el punto de partida del proyecto que reúne a miembros de la Asociación Hermanos Saíz, en un performance que recuerda a ediciones anteriores del Taller, explicó Durán.

El director artístico del evento, Rubén Darío Salazar, afirmó que confía en la Asociación Hermanos Saíz como organización viva y comprometida con Cuba, por eso una obra de Yadiel Durán inaugurará el Taller Internacional de Títeres de Matanzas.

El Taller reunirá a artistas de 11 compañías extranjeras y de 17 agrupaciones cubanas, amantes de las artes escénicas que dignificarán su oficio desde la llamada Atenas de Cuba.

