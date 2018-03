Homenaje a Marcelo Pogolotti en Museo Nacional de Bellas Artes

La Habana, Cuba.-A propósito de cumplirse este año 3 décadas de la desaparición física de Marcelo Pogolotti se inaugurarán en el Museo Nacional de Bellas Artes, dos exposiciones dedicadas al intelectual cubano.

Marcelo Pogolotti vanguardia, ideología y sociedad es el título de una de las muestras que, bajo la curaduría de Roberto Cobas, quedará abierta al público el sábado 24 de marzo, a las 4 de la tarde, en la Sala Transitoria del museo.

La muestra incluirá 41 obras, entre óleos y dibujos; a través de las cuales se pretende demostrar que Pogolotti fue el más vanguardista de los pintores cubanos.

Minutos más tarde, se inaugurará en la galería del Centro de Información Antonio Rodríguez Morey, en el propio Edificio de Arte Cubano, la exposición Marcelo Pogolotti, del pincel a la pluma, ambas exposiciones podrán ser visitadas hasta el 21 de mayo próximo.

