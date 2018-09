De gira por los barrios

Ofreciendo su concierto 95 de la gira por los barrios, Silvio Rodríguez se presentará el viernes 21 de septiembre, a las 7 de la noche, en la calle Primelles y final, en el municipio Cerro.

En esa ocasión, el cantautor cubano estará acompañado por Jorge Aragón, Jorge Reyes, Niurka González, Oliver Valdés, Emilio Vega y Trovarroco, Rachid López y Maykel Elizarde, como artista invitado se presentará el cantautor mexicano Gerardo Pablo.

El autor de Ojalá comenzó su gira por los barrios en 2011 con la intención de acercar su obra a los lugares de La Habana menos beneficiados culturalmente.

Con más de una veintena de álbumes en 4 décadas de carrera artística, Rodríguez es actualmente uno de los músicos más reconocidos dentro y fuera de Cuba.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.