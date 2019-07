Fotógrafo cubano extiende su obra por la Isla

Villa Clara, Cuba. – El fotógrafo cubano Gabriel Dávalos debía recoger por estos días uno de los Premios de Danza de Cataluña en España, pero la propuesta de exponer en un parque cubano lo ata a su Isla.

La exposición de su obra en 15 vallas impresas a gran formato en el parque Leoncio Vidal, en la cabecera de la central provincia de Villa Clara, sacó al creador de La Habana y lo sumió en una nueva ola creativa que lo puede llevar hasta otras provincias del país.

Cualquiera que conozca bien al artista sabe cuánto le cautiva lanzarse a la calle con cualquier bailarín o bailarina, e incluso un grupo y diluirlos con una ciudad y su gente, como lo hizo en la urbe de Santa Clara que celebra su 330 aniversario.

Bailarines de las compañías locales Danza del alma y Baila Cuba se prestaron para dar riendas sueltas a la iniciativa de Dávalos, premio Internacional de Fotografías de Ballet Ana Pávlova.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.