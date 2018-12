El Sábado del Libro este 15 de diciembre a las 11 antemeridiano, en la calle de Madera del Centro Histórico, presenta el texto Fidel y la Asociación Hermanos Saíz, del investigador Elier Ramírez Cañedo.

La obra compendia discursos y trabajos del Comandante en Jefe en encuentros con los jóvenes de esa organización, sobre todo dos intervenciones inéditas de Fidel, efectuadas en 1988 y 2001.

