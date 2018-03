Festival de danzón en el habanero Palacio de Torcedores

La Habana, Cuba.- Con motivo de los festejos por la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el habanero Palacio de Torcedores se efectuará, este martes en La Habana, el Segundo Festival de Danzón.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) informó que en la actividad, que comenzará a las 6.00 pasado meridiano (hora de Cuba) , participarán parejas de bailadores del conocido y tradicional género, provenientes de todos los municipios de la provincia.

Encuentros similares se realizarán en otros territorios del país para quienes gustan del danzón, así como también están programados festivales de aficionados a la música en colectivos laborales, teatros y círculos sociales obreros con motivo al Día Internacional de la Mujer.

En el Palacio de Torcedores, ubicado en el municipio de Centro Habana, serán seleccionadas las mejores parejas que se presenten, por miembros de un jurado especializado.

