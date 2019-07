Fernández Retamar, eterno sobreviviente

La Habana, Cuba. – Ha muerto el poeta, ensayista y editor Roberto Fernández Retamar. Por decisión familiar sus cenizas serán lanzadas al mar en ceremonia familiar, y en septiembre se le rendirá un tributo de recordación en la Casa de las Américas, que él presidió durante 33 años.

De pérdida irreparable para la cultura cubana califica esa institución el deceso del brillante intelectual, y recuerda cómo su obra marcó hitos en la poesía de lengua española, al igual que sus penetrantes y esclarecidos ensayos evidencian la vastedad de su pensamiento, sobre todo cuando reflexiona en torno a los procesos de descolonización cultural en Nuestra América.

Es imposible disociar su nombre de la historia de la Revolución cubana, separarlo de un fenómeno que ha sido asunto e inquietud permanente, tanto como escenario vital y caja de resonancia de su figura y su obra, subraya la declaración.

La muerte de Roberto Fernández Retamar enluta a los cubanos, y a tantos otros que en el mundo se han sentido arropados por la Casa de las Américas y supieron de sus desvelos porque mantuviera el espíritu con que fue fundada hace 60 años por Haydée Santamaría.

En enero pasado fue el primer cubano en recibir el Premio Internacional José Martí conferido por la UNESCO, ocasión en la cual el presidente Miguel Díaz Canel elogió los versos inolvidables de su poema Felices los normales, pidiendo paso para los que hacen los mundos y los sueños.

Deja una obra poética sugestiva, sin rebuscamientos, casi coloquial. Y ensayos como Caliban, una cumbre del pensamiento latinoamericano.

Nosotros, los sobrevivientes ¿a quiénes debemos la sobrevida? preguntaba en uno de sus poemas. Retamar lo será por siempre, como hombre honesto, consecuente. Por su obra imperecedera.

