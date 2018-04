Feria con más de 100 mil libros en Granma

Granma, Cuba.- La Feria Internacional del Libro que tiene lugar desde este jueves y hasta el próximo domingo en Bayamo, dispone de más de 192 mil ejemplares, y una cifra superior a los 1300 títulos.

Yurislande Pompa, comercial del Centro promocional del libro, dijo a Radio Reloj que tienen 402 títulos nuevos, y abarcan temáticas Científico Técnica, Política Social, Literatura para niños y Pueblo y Educación.

Entre los libros que se presentarán en la capital de Granma figuran la última edición de El Diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, de Eusebio Leal, y Hasta Siempre Fidel, del sello editorial de La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado.

Citadinos y visitantes a la fiesta de la lectura en la capital de Granma, disfrutan en la Feria del Libro de agrupaciones de teatro, música, y de otras manifestaciones culturales.

