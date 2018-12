Felicitan a la Original de Manzanillo

Federico Hernández, primer secretario del Partido en Granma, trasmitió una felicitación y reconocimiento al colectivo de la Original de Manzanillo, orquesta que cumple este viernes su 55 años.

El máximo dirigente granmense destaca que esa agrupación es un ejemplo de consagración, buen gusto por la calidad de los textos de sus obras, la música y su ejecución y mantener su timbre la Original.

En el Teatro Manzanillo artistas de la ciudad homónima dedicaron una gala a los integrantes de la Original, y esa orquesta recibió diversos reconocimientos conferidos por las direcciones provinciales y municipales del Partido, el Poder Popular y organismos de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo.

El director de la Original de Manzanillo, Wilfredo Pachi Naranjo, agradeció los homenajes que por su cumpleaños 55 recibe esa orquesta, bautizada como de la Familia Cubana.

