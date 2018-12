Fallecen dos destacadas figuras de la Cultura en Cuba

La Habana, Cuba. – El dramaturgo Nicolás Dorr y el investigador musical y periodista Lino Betancourt, ambos cubanos, fallecieron en las últimas horas, informó la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en su página oficial en Facebook.

Dorr escribió piezas teatrales de suma relevancia para la escena contemporánea del país caribeño tales como Las pericas, Confesión en el barrio chino, Una casa colonial, y otras.

Su obra incluyó elementos de humor, la farsa, el drama y el teatro del absurdo, impartió clases y conferencias en diversas instituciones del mundo y fue asesor dramático de filmes clásicos como Clandestinos y Hello, Hemingway, de Fernando Pérez.

Por su parte, el periodista y locutor Lino Betancourt sobresalió como investigador de la música tradicional cubana, con especial énfasis en la trova; y mereció el Premio Nacional de Radio en 2007 y fue reconocido como Artista de Mérito del ICRT.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.