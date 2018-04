Fallece en Cuba el reconocido escritor Daniel Chavarría

La Habana, Cuba.- El relevante escritor uruguayo Daniel Chavarría, cuya obra revolucionó la literatura policial en América Latina, falleció, este viernes, en La Habana, a los 84 años de edad.

Al divulgar la noticia, el diario Granma recordó que Chavarría se consideraba a sí mismo como un escritor cubano que había nacido en Uruguay.

Daniel Chavarría llegó a Cuba en 1969 y comenzó una carrera literaria con paso firme en 1968, cuando publicó la novela Joy; desde entonces ganó el aprecio de los lectores y el aval de la crítica, tanto en Cuba como en otros países.

Varios de sus libros merecieron importantes lauros literarios y en 2010 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura de la mayor de las Antillas.

