Evocan en Matanzas legado literario de Carilda Oliver Labra

Matanzas, Cuba. – La obra de la Premio Nacional de Literatura, Carilda Oliver Labra ratifica su valía y perdura en la memoria colectiva este 6 de julio -fecha de su nacimiento- como una de las voces líricas más admiradas y leídas de Hispanoamérica

Autora de textos como Al Sur de mi garganta y Se me ha perdido un hombre, y de poemas como los cantos A Fidel y A Matanzas, la destacada intelectual defendió con raigal apego vivir en Cuba y a ella dedicó 96 años de su existencia

La poetisa matancera recibió en 1997 el máximo galardón de las letras cubanas y festejó junto al Comandante en Jefe Fidel Castro el aniversario 40 del Canto que ella le dedicara.

Los yumurinos evocan la impronta de su vida y obra con el orgullo que solo legan a sus pueblos las grandes figuras de la literatura nacional como Guillén, Carpentier y Dora Alonso, entre otros.

